Сотрудников ППС посадили на семь лет за «крышевание» продажи сахарной ваты в Сочи

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адлерским районным судом Сочи оглашен приговор в отношении Эдуарда Лотника и Рамаза Лочашвили, признанных виновными по статье "Получение взятки". Мужчины в июле 2022 года были сотрудникам ППС. Они решили начать "крышевать" местного продавца сахарной ваты.

- Подсудимые получили взятку в размере 240 000 рублей от предпринимателя. За эти деньги сотрудники полиции обещали не привлекать его к административной ответственности за несанкционированную торговлю, а также за незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

К слову, у предпринимателя были четыре точке по продаже сахарной ваты. Но продавал товар он незаконно.

За работу каждой точки полицейские попросили по 50 тысяч рублей, остальное – за увод от административной ответственности за совершенные правонарушения. О незаконных требованиях предприниматель сообщил в УФСБ России по Краснодарскому краю, сотрудники которого задержали полицейских после передачи им денежных средств.

Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимых и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет каждому, с отбыванием в колониях строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.