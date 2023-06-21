«ОМС простыми словами»: как пройти диспансеризацию по полису ОМС?

Лица моложе 40 лет проходят диспансеризацию раз в 3 года, старше 40 лет - ежегодно. Фото: sogaz-med.ru

Как пройти диспансеризацию по полису ОМС?

Диспансеризация позволяет выявить возможные проблемы со здоровьем на самом раннем этапе и включает в себя как плановый медицинский осмотр, так и ряд дополнительных методов обследования. Их назначают индивидуально, если выявляют патологии на первом этапе обследования. Лица моложе 40 лет проходят диспансеризацию раз в 3 года, начиная с 18 лет, старше 40 лет – ежегодно.

Записаться на диспансеризацию можно через портал Госуслуги или в поликлинике, к которой вы прикреплены. Далее с паспортом РФ или полисом ОМС или выпиской о полисе необходимо прийти в назначенное время в лечебное учреждение. Первый этап диспансеризации чаще всего можно пройти за 1 день. При этом, согласно Трудовому кодексу РФ (ст.185.1) работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года, а лицам в возрасте 40 лет и старше – один рабочий день ежегодно с сохранением среднего заработка и должности.

Переболевшим COVID-19 необходимо пройти углубленную диспансеризацию. Этот вид диспансеризации нужен для анализа рисков развития осложнений после перенесенного коронавируса.

На первом этапе углубленной диспансеризации проводятся анкетирование, измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, спирометрия (оценка функционального состояния дыхательной системы) или спирография (исследования функции внешнего дыхания), общий (клинический) развернутый анализ крови, ее биохимический анализ, прием врачом-терапевтом или врачом общей практики. При наличии клинических показаний дополнительно проводятся тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации D-димера в крови, рентгенография органов грудной клетки.

В случае выявления отклонений на первом этапе диспансеризации пациент будет направлен на второй этап. В этом случае при наличии клинических показаний проводятся эхокардиография, компьютерная томография легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

О том, как получить медицинскую помощь по полису ОМС в отпуске или командировке в другом регионе читайте по ссылке.

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