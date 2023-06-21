Роскадастр Кубани рассказал, как оперативно получить информацию о предоставлении госуслуг

Роскадастр Краснодарского края

Лето - пора отпусков, но и в этот период существует необходимость в получении государственных услуг. Сервис «Жизненные ситуации» Росреестра поможет грамотно и в короткий срок разобраться в данном вопросе. Подробнее о работе сервиса рассказывают эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

Для получения соответствующих сведений достаточно зайти на официальный сайт Росреестра https://rosreestr.gov.ru и заполнить анкету правообладателя, которая содержит ряд уточняющих вопросов.

В анкете важно указать вид лица подаваемого заявления (физическое или юридическое), форму и способ его предоставления (лично или через представителя).

«Сервис «Жизненные ситуации» направлен на оперативное предоставление сведений. Граждане могут выбрать для себя наиболее удобную форму подачи заявления, например, в электронном виде или при личном обращении», - сообщает заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

Кроме того, сервис предлагает следующие виды операций над объектом недвижимости:

- регистрация права собственности (ранее возникшее право, наследование, судебный акт);

- регистрация права собственности на основании договора купли-продажи, дарения, договора ренты (пожизненного содержания с иждивением);

- регистрация ипотеки;

- внесение сведений о ранее учтенном объекте;

- кадастровый учет изменений сведений об объекте;

- выдача информации из ЕГРН;

- реестровая и техническая ошибка.

После заполнения анкеты информация о стоимости и сроке оказания услуги, а также о документах, которые необходимо подготовить, выдается гражданину автоматически в режиме online.

При этом полученные сведения можно распечатать или сохранить в виде электронного документа Word. Такой подход позволяет значительно сэкономить свое время.

В рамках работы сервиса «Жизненные ситуации» также действует горячая линия по номеру 8 (800) 100 34 34. С ее помощью любой гражданин может получить консультацию в зависимости от своей ситуации.