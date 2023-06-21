Ресурсный портфель ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея превысил 470 млрд рублей

По итогам первого квартала 2023 года портфель привлечённых средств физических и юридических лиц ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея вырос на 30% и достиг 470,4 млрд рублей. Общий кредитный портфель банка в регионе увеличился на 9% и составил 328,2 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае с января по март текущего года вырос на 9%, до 152,6 млрд рублей. Из них более половины – 100,6 млрд рублей – пришлось на предприятия среднего и малого бизнеса.

Более трети объёма кредитного портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе занимают кредиты предприятиям жилищного и коммерческого строительства – объём составил 34,2 млрд рублей. На втором месте – горнодобывающая промышленность и металлургия, которые занимают 21,5% в кредитном портфеле. На предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства приходится более 10%, в этой сфере портфель достиг 10,6 млрд рублей.

Ресурсный портфель юридических лиц на отчётную дату вырос на 50%, до 305 млрд рублей.

За отчётный период портфель розничных кредитов банка в крае вырос на 10% и составил 175,6 млрд рублей. Наибольший вклад в этот результат внесли жилищные займы – 117 млрд рублей (рост +17% с начала года). Далее следуют кредиты наличными – 49,3 млрд рублей, кредитные карты – 5,8 млрд. Сумма привлечённых средств населения в регионе выросла на 6% и достигла 165,3 млрд рублей.

В первые три месяца 2023 года банк выдал жителям области 12,2 тыс. кредитов на сумму 26,4 млрд рублей (+88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Повышенный спрос зафиксирован на ипотеку, где объём продаж увеличился более чем в 2 раза – на 21 млрд рублей. На кредиты наличными пришлось более 4,4 млрд рублей, что на 20% выше результата прошлого года.

«Мы активно включились в работу в текущем году, продолжая качественно наращивать объемы бизнеса в крае. Благодаря выбранной ранее стратегии, предполагающей основной фокус на потребностях клиентов, активная клиентская база ВТБ на Кубани планомерно растёт. На сегодняшний день нам доверяет порядка полумиллиона жителей региона и более 31 тысячи предприятий края. Наравне с этим мы увеличили долю на рынке розничного кредитования и привлечения области, а также нарастили объём финансовой поддержки представителям малого и среднего бизнеса. В результате объём ресурсного и кредитного портфеля ВТБ в регионе достиг рекордных показателей: 470,4 и 382,2 млрд соответственно. Впереди у нас амбициозные цели, реализация которых позволит ВТБ усилить позиции банка в регионе и обеспечить его дальнейшее развитие», – отметил Сергей Кадакин, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея.