Олимпийская чемпионка отметила пользу встреч детей с выдающимися личностями в «Орлёнке» от Знание.Лекторий

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Летом 2023 года Знание.Лекторий проводит цикл встреч детей с выдающимися личностями: спортсменами, артистами, государственными деятелями – на базе всероссийских детских центров. Мероприятия организует Российское общество «Знание». Недавно участницей одной из таких встреч в ВДЦ «Орлёнок» стала двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира Влада Чигирёва, которая провела для орлят мастер-класс по плаванию и ответила на интересующие их вопросы.

Чемпионка рассказала, что «Орлёнок» для неё – место детских воспоминаний, поэтому, когда от Общества «Знание» пришло предложение приехать и встретиться с детьми, она согласилась, практически не раздумывая. Влада Чигирёва отметила, что, по её мнению, возможность в юности встретиться с любым достигшим успеха в своём деле человеком позволяет ребёнку найти в общении с ним что-то важное, что может простимулировать уже на собственные профессиональные свершения.

«Я с удовольствием согласилась провести мастер-класс, и это была моя премьера в таком плане. Я, конечно, ранее проводила уроки для синхронисток, но здесь были детки совершенно разных направленностей, поэтому мы переживали вместе новые эмоции. В плане лекций это, конечно же, важный момент, ведь даже здесь, на мастер-классе, дети задавали мне вопросы. Я сама участвовала, пока была маленькая, в таких встречах, и они невероятно важны на пути становления профессионала, у меня до сих пор хранятся и автографы, и какие-то пожелания. Я очень надеюсь, что эта встреча тоже кого-то вдохновит. И совсем не обязательно на достижения именно или только в спорте».

Влада Чигирёва добавила, что такие встречи заставляют поверить в свои силы и рассказала, что сама любит смотреть автобиографические фильмы и читать книги об историях личностного успеха, так как это как раз про жизнь:

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Необязательно повторять полностью историю человека, которая тебе очень нравится. Можно просто почерпнуть какие-то нюансы. Знать, как человек поступал в какие-то сложные моменты и, наоборот, в моменты радости. Что тебе подходит, ты 100% почувствуешь и спроецируешь на себя».

Сама олимпийская чемпионка в жизни руководствуется правилом 3-х «Т» – труд, терпение и талант, причем талант именно на последнем месте. На вопрос «Почему?» Влада отвечает просто: «Почему талант на последнем месте – в моем виде спорта у меня он какой-никакой был. Но на моем пути было много сложных моментов, которые мешали достигнуть определённых результатов. Если бы я тогда полагалась только на талант, не трудилась и не терпела, то, конечно, я бы сегодня сюда не приехала и меня бы не называли чемпионкой».

Этому правилу Владу Чигирёву научила её мама, которая для неё является и первым тренером, и самым главным наставником на жизненном пути.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Родителям спортсменка порекомендовала бы верить в своих детей, дарить им любовь и заботу, и тогда, по её мнению, у них точно получится достичь успеха и состояться как профессионалам.

«Родителям хочу сказать – доверяйте. Если вы отдали своего ребенка в спорт – тренеру, если в какое-то другое место – преподавателю, начальнику. Раз уж вы выбрали этого человека, значит, это самое верное решение. Поддерживайте своего ребёнка, давайте ему всю свою любовь, передавайте ему все свои силы. И тогда у него всё получится», – подытожила Влада Чигирёва.

Всего до конца года в рамках трека Знание.Лекторий состоится ещё около 50 встреч известных личностей с детьми во всероссийских детских центрах. Организатором всех станет Российское общество «Знание».

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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