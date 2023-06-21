Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 8:22

В Краснодаре 30 июня выступит Надежда Бабкина

Народная артистка РФ выступит на концерте фестиваля-марафона «Песни России»
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре выступит Надежда Бабкина Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре выступит Надежда Бабкина Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре 30 июня выступит Надежда Бабкина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На Пушкинской площади состоится концерт фестиваля-марафона «Песни России». Краснодарцы и гости города увидят выступления народной артистки РФ, Московского государственного ансамбля «Русская песня» и других коллективов.

Автором и художественным руководителем проекта фестиваля-марафона «Песни России» выступает Надежда Бабкина. Его проводят уже в 17 раз. Проект направлен на поднятие патриотического духа и воспитание молодежи в национальных традициях.

— Это уникальный и масштабный проект, направленный на сохранение культурных традиций нашей страны, – отметила начальник управления культуры Краснодара Ирина Удовицкая. – У нас многонациональный город, много достойных творческих народных коллективов.

Начало мероприятия – в 17:30. Уточняется, что вход на концерт свободный.