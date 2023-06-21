Обвиняемых будут судить Фото из архива КП

На Кубани осудят организаторов финансовой пирамиды за обман на 380 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Так, 47-летний житель Крыма, 37-летняя жительница Адыгеи и 37-летняя жительница Анапы развивали финансовую пирамиду. Организация состояла из двух компаний и занималась привлечением, а затем хищением денег граждан.

Согласно стандартной схеме, клиентам предлагали вложить средства якобы для получения высоких процентов по вкладам.

– Злоумышленники заключали с клиентами договоры о передаче личных сбережений, при этом умалчивая, что организация фактически занимается лишь перераспределением вложенных в пирамиду средств граждан, поэтому, если одни из пайщиков получали компенсацию, то другие несли убытки, – сообщили в пресс-службе МВД по краю. – Для привлечения новых вкладчиков обвиняемые активно рекламировали якобы высокодоходный бизнес в средствах массовой информации.

Организация работала на Кубани и в Крыму около года. За это время пострадали 876 человек, которые лишились 380 млн рублей. Известно, что большую часть денег организаторы оставляли себе. Оставшиеся средства помогали дальше развивать работу финансовой пирамиды.

На период следствия обвиняемых заключили под стражу. В настоящее время расследование завершено, материалы передали в суд. Теперь обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.