Дополнительный выборы депутатов горсобрания Сочи пройдут 10 сентября

В администрации Сочи рассказали, когда пройдут дополнительные выборы депутатов в Городской Собрание.

В администрации Сочи рассказали, когда пройдут дополнительные выборы депутатов в Городской Собрание. Они состоятся 10 сентября 2023 года.

«Замещению подлежат 12 вакантных мандатов в 10 избирательных округах. Задействуют 5 территориальных и 150 участковых избирательных комиссий. В выборах будут участвовать почти 250 000 избирателей». - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», выборы буду проходить в Юго-Восточном, Горном, Кудепстинском, Хостинском, Бытхинском, Завокзальном, Донском, Новосочинском, Дагомысском и Головинском избирательных округах. Отдать свой голос за кандидатов могут все жители Сочи старше 18 лет.

Для справки

Прием документов от кандидатов начнется с 25 июня и продлится до 18:00 часов 26 июля. Их необходимо представить в ТИК «Приморская» по адресу: Сочи, ул. Парковая, д.32/11. Телефон: (862) 264-48-84.