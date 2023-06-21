Сквер благоустраивают в Северском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сквер благоустраивают в Северском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Зеленую зону приводят в порядок в селе Львовском. Здесь проживает более шести тысяч человек. В сквер, в частности, обновили тротуары. Кроме того, запланировано установить детскую игровую площадку, скамейки для отдыха и дополнительно озеленить территорию.

Всего в Краснодарском крае благоустраивают 142 зеленые зоны. За шесть лет муниципалитетах региона привели в порядок более 1,2 тыс. общественных территорий.