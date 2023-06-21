Международный турнир «Гран-При» по самбо пройдет в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Международный турнир «Гран-При» по самбо пройдет в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. На чемпионате выступят более 100 спортсменов — чемпионов мира и Европы из России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Туркменистана.

Всего на турнире будет представлено семь весовых категорий спортивного и боевого самбо. От России на чемпионате выступят самбисты национальной сборной. В каждой весовой категории в том числе будут соревноваться кубанские спортсмены.

Соревнования начнутся 24 июня в 10:00. Церемония открытия и финальные поединки состоятся в 17:00. Уточняется, что вход на чемпионат свободный.

- Неслучайно этот престижный турнир проводят именно в нашем крае. Регион - лидер в развитии самбо в стране, у нас - современная спортивная инфраструктура и она продолжает развиваться, – отметил министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.