На Кубани проведут около 1,5 тыс. мероприятий ко Дню памяти и скорби Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани проведут около 1,5 тыс. мероприятий ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны организуют во всех муниципалитетах.

Так, в Краснодаре, Новороссийске и Горячем Ключе, Апшеронском, Динском, Каневском и Курганинском районах в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» будет работать общественная приемная. В урочище Поднависла в Горячем Ключе перезахоронят останки пяти неизвестных советских солдат. Их обнаружили во время поисковых экспедиций в 2022-2023 годах.

В Новороссийске состоится акция «Путь победы». Частицу Вечного огня передадут в Волгоград для зажжения на Мамаевом кургане. Кроме того, в городе-герое впервые проведут патриотический марафон «Кавказский рубеж – 2023».

В Анапе и Новороссийске, Кавказском, Каневском, Крымском, Курганинском, Ленинградском, Славянском и Тимашевском районах организуют выставки находок, которые обнаружили поисковики в ходе экспедиций. В учреждениях образования и культуры пройдут 89 кинопоказов и кинолекториев, 59 выставок книг, журналов, рисунков, личных вещей и наград участников Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби запланировано 300 памятно-мемориальных митингов и возложений цветов и венков.

Во всем регионе 22 июня в 12:15 пройдет минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Телерадиокомпании, ТЦ и предприятия приостановят работу. В это же время к акции могут присоединиться водители. Для этого необходимо остановиться и включить звуковой сигнал.