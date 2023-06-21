Видео со смерчем в Сочи оказалось двухлетней давности

Видео со смерчем размножались.

В соцсетях 20 июня начали распространять видео со смерчем в Сочи. Многие телеграмм-каналы решили выложить пост и у себя. Скорее всего, это связано с тем, что синоптики предупредили о возможном формировании смерчей в Черном море у берегов Сочи.

Но ни одной воронки так и не появилось. А видео со смерчем размножались. Как удалось выяснить, кадры настоящие. Однако они были сделаны еще в июле 2021 года. Этим летом не было пока еще ни одного смерча.

Ранее сообщалось, что в Сочи 1 мая появились смерчи. Огромные черные воронки закружились над Черным морем.