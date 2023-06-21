Открытие состоится 22 июня, в День памяти и скорби. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре откроют мемориальную доску с именами художников - участников Великой Отечественной войны. Открытие состоится 22 июня, в День памяти и скорби.

Мемориальную доску установят в краснодарской краевой организации Союза художников России. Отмечается, что некоторые из художников дошли до Берлина и были награждены медалями за отвагу и мужество.

Имена участников Великой Отечественной войны нашли в архивах. Всего на памятную доску нанесут данные 38 художников. Самый молодой ветеран – Николай Александрович Шаповалов – ушел на войну в 1943 году. А в 2022 году он отметил 95-тилетие.

Отмечается, что художники вернулись с войны в том числе с зарисовками с фронта и портретами однополчан.

Торжественное открытие мемориальной доски начнется в 11:00.