РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым циклом оборота наличности

Фото предоставлено РНКБ Банк (ПАО)

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, установил в Республике Крым, г. Севастополе и Краснодарском крае более 1000 банкоматов с замкнутым циклом оборота наличности по системе кэш-ресайклинг с расширенным функционалом. В частности, функционал таких банкоматов предполагает выдачу наличных, сдачу выручки юридическими лицами, проведение платежей с использованием QR-кодов, прием наличной валюты от клиентов и пр.

В таких банкоматах можно осуществлять любые платежей наличным и безналичным способом, включая оплату коммунальных платежей и пополнение счетов мобильных телефонов. Кроме того, в этом году также появилась возможность покупки билетов на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым и г. Севастополе.

Во всех банкоматах реализована возможность бесконтактной оплаты картами и смартфонами. По данным РНКБ, за месяц в одном устройстве совершается более 4500 операций.

- Для РНКБ очень важны комфорт и экономия времени клиентов, которые могут пользоваться всеми банковскими продуктами и услугами, в том числе и вне офисов,- говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Поэтому банк предоставляет своим клиентам возможность использования самых современных технологий, в том числе при работе с банкоматами.

Напомним, в феврале 2023 года ВТБ, "Открытие" и РНКБ объединили банкоматные сети, в результате чего число доступных для клиентов трёх банков устройств выросло до 20 тысяч по всей России. В общей сети банкоматов клиенты этих банков могут снимать наличные и вносить деньги на карты и счета без комиссии. В первые месяцы после объединения рост совокупного оборота наличных в объединенной сети банкоматов вырос более чем на 20%.

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