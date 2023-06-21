Об отставке сообщили на внеочередной сессии Совета муниципального образования Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Усть-Лабинского района Сергей Запорожский ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Глава муниципалитета написал заявление по собственному желанию.

О досрочном сложении полномочий сообщили на внеочередной сессии Совета муниципального образования. Депутаты поддержали решение Сергея Запорожского.

– За те три года, что вы возглавляли район, ремонтировались школы, детские сады, дома культуры и парки, отреставрированы мемориальные комплексы и памятники, – отметил на заседании вице-губернатор Александр Топалов. – Район активно участвует в реализации краевых программ, в том числе в конкурсе по отбору проектов местных инициатив.

Уточняется, что с 22 июня обязанности главы района будет исполнять Станислав Гайнюченко. Ранее он занимал должность мэра Усть-Лабинска.