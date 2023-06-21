Темпы роста доходов бюджетов кубанских муниципалитетов в 2022 году превысили прошлогодний показатель

В ходе сессии депутаты ЗСК утвердили постановление «Об исполнении бюджетов муниципальных образований Краснодарского края за 2022 год». Согласно документу, темпы роста доходов бюджетов кубанских муниципалитетов превысили прошлогодний уровень.

В прошедшем году исполнение бюджетов кубанских муниципалитетов осуществлялось в непростых социально-экономических условиях, вызванных беспрецедентным внешним экономическим давлением.

Но благодаря реализации пакета мер господдержки, хозяйствующие субъекты постепенно восстановили деловую активность и адаптировались к новым условиям, что стало одним из основных факторов роста бюджетных доходов.

По итогам 2022 года общий объем доходов местных бюджетов составил 237,6 млрд рублей, превысив аналогичный показатель предыдущего года на четверть.

Положительная динамика достигнута как за счет роста финансовой помощи из краевого бюджета, так и вследствие увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов. Комментируя озвученную информацию, председатель ЗСК констатировал, что ход социально-экономических процессов в муниципалитетах – предмет пристального внимания органов государственной власти края.

- Анализ исполнении бюджетов муниципальных образований Краснодарского края за прошлый год – хорошая возможность еще раз дать оценку сделанного и наметить планы на перспективу. Органы государственной и муниципальной власти края сообща работали над реализацией положений бюджетной политики региона. И сейчас мы видим целый ряд положительных тенденций: рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, положительную динамику по всем налоговым источникам. Теперь нам предстоит работать над тем, как закрепить достигнутые успехи и выйти на новые рубежи, - отметил Юрий Бурлачко.