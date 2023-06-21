Более 422 млрд рублей поступило в бюджет Кубани в 2022 году

Доходы бюджета Кубани превысили 422 млрд рублей Фото: пресс-служба региональной администрации

Более 422 млрд рублей составили доходы бюджета Кубани в 2022 году. Об этом сообщили на 19 сессии Заксобрания региона. Депутаты приняли отчет об исполнении бюджета региона.

Отмечается, что налоговые и неналоговые доходы достигли 311,5 млрд рублей. Это на 13,7% больше показателя 2021 года.

Тем временем расходы регионального бюджета составили 412,5 млрд рублей. Из них 279,7 млрд рублей направили на развитие социальной сферы. Финансирование нацпроектов превысило 56 млрд рублей, что в 1,6 раза больше показателя 2021 года. Отмечается, что значительный прирост зафиксирован по проектам «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году на Кубани более 70 соцобъектов, в том числе 16 школ, 10 детсадов, 13 центров единоборств. А объем межбюджетных трансфертов составил более 138 млрд рублей, что на 31,6 % больше показателя предыдущего года. В крае также в 1,4 раза – до 7,9 млрд рублей – снизили совокупный муниципальный долг за 2022 год. А объем госдолга региона на начало 2023 года составил 112,6 млрд рублей.

– В 2022 году была обеспечена стабильность финансовой системы и созданы условия для ее поддержки в этом году, – отметил министр финансов Александр Кнышов.