На парламентских слушаниях в ЗСК отметили рост доходов бюджета региона в условиях санкций

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел парламентские слушания. Депутаты рассмотрели проект краевого закона «Об исполнении бюджета Краснодарского края за 2022 год».

Председатель регионального парламента обратил внимание на объективные обстоятельства, которые оказали влияние на исполнение бюджета.

- Бюджет края в 2022 году исполнялся в достаточно жестких экономических условиях, вызванных внешнеэкономическими санкциями, последствия которых мы ощущаем и сегодня. Это возлагало более высокие требования к исполнению бюджета как по доходам, так и по расходам, - сказал Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК также напомнил, что в текущем году депутаты предварительно рассмотрели итоги исполнения в 2022 году доходной части краевого бюджета и государственных программ, на которые приходится порядка 93% бюджетных расходов.

- В целом достигнутые бюджетные показатели говорят о стабильном социально-экономическом развитии края, несмотря на все сложности, - заметил Юрий Бурлачко.

Благодаря оказанным мерам поддержки бизнесу и населению края стагнации в экономике края не произошло. Рост отмечен во всех ключевых ее отраслях. Долговая нагрузка краевого бюджета в 2022 году стала наименьшим за последние 5 лет..

- Рассматриваемый сегодня документ был тщательно изучен в комитетах ЗСК. Проведенный анализ показал, что нам вместе еще есть над чем работать. Первое важное направление – наполнение бюджета. А второе – максимально эффективное использование имеющихся средств. К этому процессу мы будем привлекать Контрольно-счетную палату. Сегодня у нас нет возможности для их неэффективного расходования, - подытожил Юрий Бурлачко.