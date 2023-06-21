На Кубани взрывотехники уничтожили 15 боеприпасов времен войны

Боеприпасы уничтожили с соблюдением требований безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружили в восьми районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, в Туапсинском районе местный житель отдыха около реки Псекупс вблизи села Садового. Когда он зашел в воду, то обнаружил на дне подозрительный предмет. Как оказалось, мужчина нашел фугасную авиабомбу SC-50 времен войны. Боеприпас осмотрели прибывшие на место взрывотехники.

Еще пять мин, шесть снарядов и три гранаты обнаружили в Анапе, Краснодаре, Темрюке, Лабинском и Красноармейском районах, в лесных массивах Туапсинского, Абинского и Северского муниципалитетов. Боеприпасы со следами коррозии нашли при проведении земляных работ.

– Все боеприпасы сотрудники Росгвардии уничтожили с соблюдением мер безопасности, – сообщили в пресс-службе краевого управления.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы.

– Ни в коем случае нельзя производить каких-либо самостоятельных манипуляций с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать, переносить, – добавили специалисты.