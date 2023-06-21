Бесплатное социальное обслуживание теперь смогут получать больше жителей Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жители Кубани могут получить бесплатную социальную помощь. В краевое законодательство внесли соответствующие изменения. Об этом стало известно на пленарном заседании краевого парламента, которое провел председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

– Законопроект дополняет категории граждан, которым социальные услуги предоставляются и в учреждениях, и на дому. Это инвалиды, инвалиды боевых действий и участники Великой Отечественной войны. Также лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах ПВО и строительстве оборонительных сооружений и лицам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», - сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.

Уточняется, что получать бесплатную социальную помощь в учреждениях и на дому, смогут и инвалиды боевых действий специальной военной операции. При необходимости за каждым из них закрепят социального работника, который будет помогать в быту.