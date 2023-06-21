Теплотрассу ремонтируют на улице Черноморской в Сочи

Работы на теплотрассе объединили с подготовкой котельной к зиме.

На улице Черноморской идет капремонт теплотрассы. Будет заменено более 200 метров труб большого диаметра и вся сопутствующая инфраструктура. Количество людей и задействованной техники на объекте достаточно.

Есть определенные неудобства для жителей и гостей. Но откладывать работы было нельзя. Сетям более 40 лет. И специалисты стали фиксировать все больше утечек. Локальный ремонт давал краткосрочный эффект.

Работы на теплотрассе объединили с подготовкой котельной к зиме. Сроки сократили. И повторного запланированного на октябрь отключения горячей воды у абонементов микрорайона Светлана не произойдет.

- Горячая вода появится в квартирах жителей до конца месяца. К этому же сроку полностью восстановим полотно и откроем на участке дорожное движение. Прошу всех отнестись с пониманием к данной ситуации. Трудности, связанные с модернизацией коммунальной инфраструктуры, всегда проходят ощутимо. Но эта работа даст надежное бесперебойное обеспечение горячей водой и теплом на десятилетия вперёд более 5500 абонентов, несколько наших соцобъектов и санаториев, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.