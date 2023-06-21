Движение транспорта ограничат в Сочи из-за акции «Свеча памяти»

В 04:00 часа утра во всех районах курорта будут возлагать цветы к мемориальным комплексам

В Сочи временно ограничат движение транспорта. Это связано с тем, что на курорте будет проходить акция «Свеча Памяти». В ночь с 21 на 22 июня перекроют дороги к Завокзальному мемориальному комплексу.

«Жителям и гостям города рекомендуется рассмотреть парковочные места за пределами улиц Севастопольская и Тоннельная», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, в 04:00 часа утра во всех районах курорта будут возлагать цветы к мемориальным комплексам. Вместе с букетами все желающие могут оставить у памятников горящие свечи.