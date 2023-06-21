Более 2,3 тыс. человек пострадали от укусов клещей на Кубани с начала года Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 2,3 тыс. человек пострадали от укусов клещей на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Так, с начала 2023 года за помощью обращались 2380 человек. В том числе от укусов клещей пострадал 971 ребенок в возрасте до 14 лет.

На Черноморском побережье в медучреждения обращались 563 человека, 245 из которых – дети. На Азовском море зафиксировано 28 случаев. Из них 8 приходятся на детей. Уточняется, что в детских здравницах случаи укусов клещей не зафиксированы.

Всего специалисты с начала 2023 года Центра гигиены и эпидемиологии в крае и Причерноморской противочумной станции Роспотребнадзора исследовали 7510 клещей, снятых с людей.

– В 16,1% случаев отмечались положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз у клещей, снятых с людей, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В регионе провели акарицидные и комароистребительные (имаго) обработки на площади 3218,94 га.

Жителям и гостям региона напомнили, что клещей можно сдать на исследование в специальных пунктах Роспотребнадзора. Подробный список адресов размещен на официальном сайте ведомства.