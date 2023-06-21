На улице Ратной Славы увеличат темпы переустройства инженерных сетей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре быстрее проведут переустройство инженерных сетей на улице Ратной Славы. Сейчас там завершают установку сетей наружного электроосвещения. Также на 60% построили ливневую канализацию и подготовили переустройство сетей газоснабжения. Работы мешают передвижению пешеходов и автомобилистов.

- От жителей поступают небольшие недовольства о состоянии части улицы. Нужно усилить темпы работ, которые связаны с инженерными сетями. Это поможет минимизировать неудобства и поскорей перейти к строительству дороги, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Планируется, что к этому этапу реконструкции приступят в июле. Длинна обновленного участка составит около 1,4 километров. После ремонта улица станет двухполосной дорогой. Также на участке появятся широкие тротуары.

Реконструкцию должны завершить до конца 2023 года.