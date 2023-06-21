Изменения обсудили на 19 сессии Заксобрания региона Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани расширили гарантии соцподдержки детей-сирот. Изменения внесли по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.

– Теперь они смогут рассчитывать на поддержку не до 18 лет, как сейчас, а до окончания школы, – уточнили в пресс-службе региональной администрации.

Для детей-сирот, в частности, продлят обеспечение бесплатными питанием, комплектом одежды и обуви, медпомощью. Всего из регионального бюджета дополнительно выделят 6,1 млн рублей в этом учебном году и 13,8 млн рублей в следующем.

Уточняется, что в краевом законодательстве также закрепят право детей-сирот и ребят без попечения родителей, обучающихся платно в вузах, перевестись на бюджет.

– Принятый нами закон позволит усилить социальную защищенность этой группы кубанской молодежи, – отметил председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко.