Big data Tele2: Краснодарский край вошел в тройку наиболее посещаемых туристических регионов страны

Чаще других Краснодарский край посещали жители Ростовской области, Москвы и Республики Дагестан. Фото: tele2.ru

Tele2 с помощью геоаналитической платформы big data проанализировала туристическую активность за 5 месяцев 2023 года. Наиболее посещаемыми стали Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. В топе целей посещения – классический туризм, деловые поездки, визит к родственникам и осмотр религиозно-культурных объектов. Гости Краснодарского края активно делились впечатлениями и общались: количество используемого путешественниками интернет-трафика выросло за год на 30%.

Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

На первом месте по туристической активности и поездкам в другие регионы в 2023 году оказались москвичи и представители Московской области. Далее следуют жители Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан. Топ-5 самых посещаемых регионов чуть отличается от рейтинга регионов, где живут самые активные путешественники. Итак, чаще всего приезжали в Московскую область и Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

Чаще других Краснодарский край посещали жители Ростовской области, Москвы и Республики Дагестан. Подавляющее большинство гостей – 66% – приезжают для классического туризма. В 18% случаев – чтобы навестить родственников, реже – с деловыми целями и для спортивного досуга. При этом в равной степени часто, по 42%, посетители прибывают в регион на автомобиле или поезде, в 15% случаев на самолете. Туристы, выбравшие авиатранспорт, проводят в регионе почти 6 суток. Те, кто прибывают на поездах, гостят в крае 4 дня, туристы на автотранспорте – 3,1 суток. Прирост интернет-активности в популярных у путешественников местах составил 30% год к году.

Среди наиболее популярных мест для посещения остается парк «Краснодар» – здесь гости израсходовали на 12% больше интернет-трафика, чем годом ранее. Объем гигабайтов, использованных на территории достопримечательности, составил более 10% от общего числа трафика, потраченного в туристических местах.

По-прежнему привлекает внимание гостей традиционно любимые достопримечательности - туристический этно-комплекс «Атамань» и археологический музей «Горгиппия». Так, в музее трафик за год вырос более, чем на треть, на территории казачьей станицы прирост составил 21%. Растет популярность парка экстремальных развлечений SkyPark в Сочи – клиенты Tele2 делились живописными видами Ахштырского ущелья и эффектными фотографиями на 8% больше, чем в 2022 году.

Вырос интерес и к эногастрономическому туризму – гости все более активно посещают современные винодельни и винные заводы в различных точках региона. В числе наиболее популярных - завод Chateau Tamagne в Тамани, винодельни «Гай-Кодзор» в Анапском районе и Château de Talu недалеко от Геленджика. Путешественники активно делятся впечатлениями от посещения этих туристических объектов – доля использованного интернет-трафика здесь достигла за год 38% от общего числа гигабайтов, использованных гостями в туристических локациях.

Отметим, что статистика путешествий в Республику Адыгею несколько отличается от туристических трендов Краснодарского края. Так, практически половина туристов приезжает в регион, чтобы навестить родственников, 23% в качестве цели поездки выбрали деловой туризм, 22% - классический отдых. 65% гостей приезжают на автомобилях, остальные предпочитают поезд. Поездки также более кратки и занимают от 1 до 3 дней.

При этом заметен наглядный рост интереса к природным достопримечательностям Адыгеи. Так, в этом году трафик на водопадах Руфабго вырос более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом, на плато Лаго-Наки – на треть. В целом интернет-трафик внутри сети Tele2 в туристических местах региона в сравнении с пятью месяцами 2022 года увеличился на 22%.

Реклама, tele2.ru

LjN8KQs43