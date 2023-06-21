Изменения в региональном законе рассмотрели на 19 сессии ЗСК Фото: kubzsk.ru

На Кубани участникам СВО из числа детей-сирот дали преимущественное право на получение жилья. Документ представили на 19 сессии Законодательного собрания региона.

Региональный закон дополнится положением об установлении для участников СВО из числа детей-сирот и детей условия получения жилья. Им первым будут предоставлять жилые помещения. После жилье предоставят другим лицам из числа детей-сирот.

Как отметили на заседании, для региональных органов власти поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из ключевых приоритетов.

- Но будет справедливо, если участники СВО из этой категории получат право на более оперативное получение жилья. Они заслужили это. Там, откуда они вернулись, им приходилось рисковать жизнью, защищая нашу страну, - сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.