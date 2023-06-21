В Анапе полицейские изъяли незаконный алкоголь в одном из уличных кафе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Анапы изъяли незаконный алкоголь в одном из уличных кафе. Факт продажи спиртосодержащей жидкости выявили в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

- Полицейскими установили факт продажи алкоголя, произведенный кустарным способом и разлитый в полимерные бутылки объемом 0,5 литров. По результатам осмотра нестационарного объекта удалось обнаружить и изъять чачу, шампанское и вино без сопроводительных документов, общим объемом 17,55 литров, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что изъятую продукцию направили на экспертизу.

По данному факту в полиции проводят доследственную проверку.