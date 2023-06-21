Парк благоустраивают в Апшеронском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Парк благоустраивают в Апшеронском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Зеленую зону приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее парк культуры и отдыха «Юность» в Апшеронске победил в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Специалисты, в частности, расчистили территорию, провели планировку и сделали дорожки. В настоящее время в парке ставят бордюрный камень и укладывают тротуарную плитку.

– Готовы основания под хоккейный корт и футбольное поле. Заказали оборудование. Работы на объекте идут по графику, – сообщил замминистра ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов.

Кроме того, в проекте учли скейт-площадку, веревочный парк и каток, зону барбекю и пункты торговли товарами народного промысла. На территории организуют зоны для семейного отдыха, обновят уличное освещение, дополнительно высадят деревья и кустарники, установят беседки и помещения для клубов и творческих коллективов.