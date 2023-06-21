Более 2,2 тысячи жителей Кубани получили компенсацию за догазификацию в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 2,2 тысячи жителей Кубани получили компенсацию за догазификацию в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего из регионального бюджета выделили более 188 млн рублей. Жителям компенсировали затраты на подключение газа в пределах границ участка. Это, в частности, расходы на подключение, проектирование сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, покупку, установку оборудования и прибора учета.

В настоящее время компенсация составляет 105,5 тысяч рублей. Она рассчитана для 18 категорий граждан, в том числе инвалидов, семей с детьми-инвалидами, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, многодетных и малоимущих семей, участников СВО и членов их семей.