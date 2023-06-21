В курортных городах Кубани к пиковым нагрузкам подготовили 17 электроподстанций

Специалисты провели капремонт оборудования. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Черноморском побережье к пиковым нагрузкам подготовили 17 электроподстанций. На модернизацию и переоснащение питающих центров в Анапе, Геленджике и Новороссийске Юго-Западный филиал компании «Россети Кубань» направил более 32 млн рублей.

– От стабильного функционирования питающих центров зависит надежность электроснабжения более 300 тысяч потребителей, а также социально значимых объектов и курортной инфраструктуры, – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

На подстанциях специалисты провели капитальный ремонт оборудования, а также выполнили техническое обслуживание трансформаторов, выключателей и разъединителей.