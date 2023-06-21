Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт21 июня 2023 15:59

В Выселковском районе Кубани построили малобюджетный спортивный комплекс

Социальный объект открыли в станице Крупской
Евгения ХАЛИКОВА
церемонии открытия комплекса приняли участие замминистра физической культуры и спорта края Вячеслав Никитин и глава района Сергей Фирстков. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

церемонии открытия комплекса приняли участие замминистра физической культуры и спорта края Вячеслав Никитин и глава района Сергей Фирстков. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Станице Крупской Выселковского района открыли малобюджетный спортивный комплекс. На первом этаже спорткомплекса оборудованы залы для занятий игровыми видами спорта. На втором этаже обустроены тренерская комната и медицинский кабинет. Общая площадь комплекса 1244 кв. метра.

– На территории Кубани уже открыты и работают 32 малобюджетных спортивных зала. Идет строительство 13 объектов в восьми муниципалитетах и до конца года начнется строительство еще 15 подобных спортивных залов, – рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Возведение подобных комплексов обеспечивает доступность занятий физкультурой и спортом для населения.