В Краснодаре назвали победителей студенческого конкурса в финансовой сфере

В Краснодаре наградили победителей конкурса творческих студенческих работ. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре наградили победителей конкурса творческих студенческих работ в финансовой сфере. Торжественную церемонию провели в Центре опережающей профессиональной подготовки Кубани.

Студенты представили проекты по трем номинациям: «Страховой рынок», «Банковская система» и «Консалтинг, аудит». Жюри выбрали лучший 51 проект из 120 заявок, которые поступили от студентов пяти вузов. В оценке приняли участие специалисты министерства экономики.

– Мы видим, что интерес к конкурсу растет, что не может не радовать. Для студентов это возможность показать себя, а для финансовых организаций – обратить внимание на квалифицированных молодых специалистов, – рассказал глава отдела по взаимодействию с некредитными финансовыми организациями минэка региона Алексей Белый.

Грамоты от министерства экономики Краснодарского края получили три участника. Остальных наградили памятными и ценными призами от организаций-участников конкурса. Также студентам предоставили возможность пройти стажировку в краснодарских финансовых организациях