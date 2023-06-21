На Кубани пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

Юридическая помощь будет бесплатной. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае проведут Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие запланировано на 23 июня. Консультации будут оказывать специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России.

- В рамках акции любой желающий может как лично, так и в телефонном режиме обратиться к нашим юристам за бесплатной консультацией к специалистам в различных областях права. Помощь будут оказывать юристы с большим опытом и многолетней практикой, среди них: нотариусы, адвокаты, медиаторы, корпоративные и частнопрактикующие юристы, судебные приставы-исполнители, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов Кубани, - сообщили организаторы.

Получить бесплатную юридическую помощь и задать вопросы можно будет с 9:00 до 17:00 без перерывов по телефону: 8(861)259-08-24 - оператор переадресует звонок на свободных юристов. Предварительная запись на консультацию не требуется.