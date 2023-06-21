На Кубани в летних лагерях детей будут знакомить с основами цифровой грамотности

В летних лагерях Краснодарского края дети познакомятся с основами цифровой грамотности. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В летних лагерях Краснодарского края дети познакомятся с основами цифровой грамотности. В рамках нового сезона образовательного проекта «День цифры» ребята в игровой форме познакомятся с IT-профессиями. Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

- Это проект призван помочь детям увлекательный мир информационных технологий. В 2022 году «День цифры» прошел во Всероссийском детском центре «Орленок». Ребята учились запускать дроны и изучали их технические характеристики. Постараемся провести очередной «День цифры» не менее интересно, - рассказал глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

В 2022 году к проекту присоединились более 6 тыс. детских лагерей в 89 регионах страны. Наибольшее количество «Дней цифры» прошло в Краснодарском крае.