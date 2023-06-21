В 2023 году для жителей Кубани пройдут более 100 утренних зарядок

Утренняя зарядка дарит бодрость на весь день. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Для жителей Краснодарского края в 2023 году проведут более 100 утренних физкультзарядок. Физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани» проходит в Краснодаре каждый четверг. С начала года участниками стали более 500 человек.

– Проект был запущен в 2022 году. Утренняя зарядка дарит энергию и здоровье, поэтому важно начинать свой день именно с физических упражнений. Более 50 оздоровительных акций уже прошло. До конца года проведем еще столько же, – рассказал врач-методист краевого Центра общественного здоровья Александр Горячев.

Очередное «Бодрое утро» пройдет в краевой столице 22 июня в 8:30 утра. Чтобы присоединиться к акции, нужно будет подойти на спортплощадку дома № 31 по ул. Зиповской.