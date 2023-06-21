На организацию летнего отдыха детей на Кубани направили около 2,7 млрд рублей

В Краснодаре обсудили летнюю оздоровительную кампанию детей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В летнем сезоне-2023 на детскую оздоровительную кампанию направили 2,7 млрд рублей, об этом сообщила вице-губернатор по соцвопросам Анна Минькова. Безопасность и занятость детей в период каникул обсудили на краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

- Необходимо обеспечить качественный досуг, в том числе, летнее трудоустройство. В первую очередь в фокусе внимания - дети на профучетах. Сегодня в Краснодарском крае 110 тысяч ребят нуждаются в особой заботе государства. Они должны не только хорошо отдохнуть перед новым учебным годом, их необходимо занять делом и обеспечить присмотром, - рассказала Анна Минькова.

Для организации отдыха и оздоровления подростков в регионе приобрели более 40 тысяч путевок в лагеря и санатории на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Дети, которые остались дома, могут подработать в летний период. Краевые Центры занятости населения заключили около 1,6 тыс. договоров с работодателями. Для подростков в регионе создано 19,6 тыс. временных рабочих мест.