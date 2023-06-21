Полицейские кинологи Кубани с начала года раскрыли 682 преступления

Кинологи с хвостатыми напарниками регулярно участвуют в оперативной деятельности. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские кинологи и их хвостатые помощники отмечают профессиональный праздник – День кинолога. В рядах ГУ МВД России по Краснодарскому краю служит более 500 собак. Основная порода, которая служит в полиции, конечно, немецкая овчарка. Но кроме них на охране порядка стоят ротвейлеры, швейцарские и бельгийские овчарки, лабрадоры, кокер-спаниели и доберманы-пинчеры.

- Служебные собаки незаменимы при поиске людей, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков. За пять месяцев 2023 года с участием кинологов раскрыто 682 преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Благодаря «пушистым сотрудникам» изъято почти восемь кг наркотических средств растительного происхождения, три кг «синтетики», девять единиц оружия, свыше 1,5 кг взрывчатых веществ и около 400 патронов. Кинологические пары ежедневно выезжают на места происшествий и участвуют в охране общественного порядка и безопасности.