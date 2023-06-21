В Адыгее после столкновения автомобиля со столбом погиб пожилой водитель

Водитель автомобиля скончался на месте. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Полиция Адыгеи проводит проверку по факту смертельной аварии, которая произошла в Шовгеновском районе утром 21 июня. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 11 километре автодороги Гиагинская – Штурбино поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» в 08:45 минут.

- Предварительно установлено, что 68-летний житель Шовгеновского района, управляя отечественным автомобилем, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в столб. В результате аварии водитель машины скончался на месте от полученных травм, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В настоящее время по данному факту следственным подразделением полиции проводятся проверочные мероприятия. Решение будет принято после завершения следственных действий.