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НовостиОбщество21 июня 2023 19:30

На Кубани появятся две новые лесопарковые зоны площадью более 79 га

Зеленые пояса создадут в поселке Ильском и в Приморско-Ахтарске
Евгения ХАЛИКОВА
Природные территории станут частью экотуристического направления в регионе. Фото: t.me/abuldin

Природные территории станут частью экотуристического направления в регионе. Фото: t.me/abuldin

В поселке Ильском и Приморско-Ахтарске создадут два лесопарковых пояса общей площадью более 79 га. Вопрос об их появлении поддержали депутаты ЗСК Краснодарского края. Новые зеленые зоны могут стать частью набирающего популярность экотуризма.

- Экологический туризм - перспективное направление развития особо охраняемых природных территорий. В целях его организации предстоит создавать и обустраивать объекты турпоказа, осуществлять паспортизацию туристских маршрутов, - рассказал депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Андрей Булдин.

Сегодня на Кубани созданы 442 особо охраняемые природные территории, из которых семь федерального значения, 354 регионального и 81 местного. Это природные парки, заказники и рекреационные зоны.