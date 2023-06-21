За кубок главы Краснодара по волейболу впервые боролись спортсмены из новых регионов России

Спортсмены из 9 регионов России боролись за Кубок главы города по волейболу. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Спортсмены из девяти регионов России боролись за Кубок главы Краснодара по волейболу. Впервые в турнире приняли участие игроки из Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Всего на площадках спорткомплекса «Политехник» встретились 34 юношеские команды

- Лидерами соревнований среди юношей старшего и младшего возраста стали волейболисты из Анапы. Также анапчане заняли третье место в категории 2009—2010 гг.р, - сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Краснодарцы из спортивной школы олимпийского резерва № 1 завоевали серебро в возрастной категории 2009—2010 гг.р. уступив первое место соперникам из Пятигорска.

Волейболисты клуба «Нова» из Новокуйбышевска стали вторыми среди юношей 2011—2012 гг.р. Бронза у команды Северского района.

Призерами турнира среди юношей 2007—2008 гг.р стали сразу две команды из Ростовской области. Серебро завоевали спортсмены из Таганрога, а бронзу — спортсмены из Красного Сулина.