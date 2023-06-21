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НовостиЭкономика21 июня 2023 20:01

На Кубани планируют построить мост в районе Федоровского гидроузла

Строительство дамбы начнется в 2023-2024 гг.
Евгения ХАЛИКОВА
Власти Кубани предложили построить мост в районе Федоровского гидроузла . Фото: пресс-службы ЗСК Краснодарского края.

Власти Кубани предложили построить мост в районе Федоровского гидроузла . Фото: пресс-службы ЗСК Краснодарского края.

В Краснодарском крае обсуждается проект строительства отдельного автомобильного моста в районе Федоровского гидроузла, сообщает «РБК». Об этом рассказал председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко на 19 очередном пленарном заседании депутатов.

- Профильные комитеты ЗСК должны изучить и проработать эту идею совместно с министерствами региона. Минсельхоз России заверил, что на дамбе дороги точно не будет. Скорее всего, необходимо проработать идею плотины и отдельного моста. Это важная артерия, половина Кубани по ней ездила. А сейчас огромная часть Абинского района парализована, — прокомментировал Бурлачко.

Сейчас на месте возведена временная дамба, способная держать подпор воды не менее 13 метров. Строительство капитальной дамбы начнется либо в конце 2023 года, либо в начале 2024 года. Завершить объект планируют в 2027 году.

Напомним, что частичное разрушение Федоровского гидроузла произошло 22 апреля 2022 года во время ремонтных работ.