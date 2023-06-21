Узнали, где будут отключения света в Сочи 22 и 23 июня 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 22 и 23 июня не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- 22 июня света не будет 07:00 до 20:00 на улицах Тепличная, Фундучная. Открытая, Армянская, Краснодонская и переулках Крутой, Армянский и Комбинатовский, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также в зону отключения попадут улицы Прямая 14, Донская 3 Пластунская (частично), Буковая (частично), Ветеринарная, Высокогорная и переулки Ветеринарный и Донская.

Останутся без благ цивилизации жители улиц Чайная, Табачная, Веринская; Светогорская, Прогресс, Лавровая, Нагуляна, Петровская, Светогорская, Брянская, Тимашевская, Сергиевская, Тельмана, Костромская, Ивановская, Пчеловодов, Ленина, Краснофлотская, Форолевая, Раевская, Батайская, Краснофлотская, Камская и Ивановская.

Кроме того, временно будут обесточены объекты на улицах Афипская, Брянская, Липецкая, Ивановская, Геленджикская, Юбилейная, Карчекяна, Искры, Ростовская, Апшеронская, Мацестинская, Аллея Челтенхэма, Армянская, Краснодонская, Тепличная, Буковая, Ветеринарная, Высокогорная, Ветеринарная, Донская, Летняя, Сибирская, Греческая, Кольцовая, Майская, Макопсинская, а также на переулках Лооский, Тельмана, Шоссейный, Армянский, Комбинатовский, Ветеринарный, и Донская.

Придется смирится с отключениями в садовых товариществах «Светлячок», «Зорька», «Медик», «Учитель», «Родничок», «Форелевод», «Железнодорожник», «Пекан», «Черноморец-2», «Высокое» и «Корчагинец», «Богушовка».

23 июня света не будет с 07:00 до 20:00 на улицах Демократическая (частично), Энгельса (частично), Кирова (частично), Чайная, Табачная, Веринская, Мира (с. Молдовка), Нагуляна, Петровская (частично), Армянская, Краснодонская (частично), Тепличная (частично), Буковая (частично), Ветеринарная, Высокогорная (частично), Юбилейная, Карчикяна (частично), Искры, Ростовская, Апшеронская, Мацестинская, Аллея Челтенхэма, (частично), Октемберянская.

В этом списке также переулки Демократический, Аэровокзальный, Армянский, Комбинатовский (частично), Ветеринарный (частично), Донская Октемберянский и садовые товарищества «Садовод», «Чаевод» и «Прохлада».