В Сочи на ФАД ограничат скорость для транспорта с 1 июля

Водителям стоит обращать внимание на дорожные знаки.

В Сочи на ФАД ограничат скорость движения для транспорта. Нововведения будут касаться федеральный трассы А-148 «Дублер Курортного проспекта». От транспортной развязки №2 «Раздольное» до конца дороги максимальная скорость движения составит 60 км/ч. Ограничения начнут действовать с 1 июля.

«Решение было принято Сочинской городской межведомственной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

К слову, сейчас максимальная скорость на данном участке составляет 80 км/ч. Водителям стоит обращать внимание на дорожные знаки.