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НовостиОбщество22 июня 2023 4:49

Более 10 тысяч жителей Сочи зажгли «Свечи памяти»

Все желающие возложили цветы к мемориалам и памятникам
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи в ночь на 22 июня прошла акция «Свеча памяти».

В Сочи в ночь на 22 июня прошла акция «Свеча памяти».

В Сочи в ночь на 22 июня прошла акция «Свеча памяти». Ровно в 04:00 часа утра более 10 тысяч жителей Сочи зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны. Также все желающие возложили цветы к мемориалам и памятникам.

- Сочинцы всегда демонстрируют сплоченность и единство в минуты радости и в минуты скорби. Пока мы вместе, мы непобедимы! - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, что сегодня в 12:15 часов состоится Всероссийская минута молчания. Мэрия Сочи просит трудовые коллективы и водителей остановиться, чтобы почтить память погибших героев.