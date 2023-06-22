Что произошло за ночь 22 июня в Краснодарском крае

Вениамин Кондратьев в Краснодаре почтил память погибших в годы войны. В регионе отмечается День памяти и скорби.

Более 10 тысяч жителей Сочи зажгли «Свечи памяти». Все желающие возложили цветы к мемориалам и памятникам.

Полицейские кинологи Кубани с начала года раскрыли 682 преступления. Благодаря служебным собакам удалась найти и изъять более 10 кг наркотиков.

На организацию летнего отдыха детей на Кубани направили около 2,7 млрд рублей. Для организации отдыха и оздоровления подростков в регионе приобрели более 40 тысяч путевок в лагеря и санатории.