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НовостиОбщество22 июня 2023 5:09

Что произошло за ночь 22 июня в Краснодарском крае

Вениамин Кондратьев в Краснодаре почтил память погибших в годы войны
Алексей ГУК

Вениамин Кондратьев в Краснодаре почтил память погибших в годы войны. В регионе отмечается День памяти и скорби.

Более 10 тысяч жителей Сочи зажгли «Свечи памяти». Все желающие возложили цветы к мемориалам и памятникам.

Полицейские кинологи Кубани с начала года раскрыли 682 преступления. Благодаря служебным собакам удалась найти и изъять более 10 кг наркотиков.

На организацию летнего отдыха детей на Кубани направили около 2,7 млрд рублей. Для организации отдыха и оздоровления подростков в регионе приобрели более 40 тысяч путевок в лагеря и санатории.