Митрополит Григорий совершил панихиду на воинском кладбище в Краснодаре

Фото: mitropoliakuban.ru

Вечером 21 июня 2023 года, накануне Дня памяти и скорби, 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий совершил панихиду на Военно-братском мемориальном комплексе на Всесвятском кладбище города Краснодара.

У захоронений погибших бойцов собралось многочисленное духовенство Екатеринодарской епархии – благочинные округов Краснодара, настоятели и клирики храмов. Почтить память тех, кто отдал жизни за нашу Родину, пришли горожане, юные представители братства православных следопытов, казаки.

«Это особый день в истории нашей Родины. В этот день мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны, начало тех суровых испытаний, которые перенес наш народ, — сказал, обращаясь к собравшимся, митрополит Григорий. — Мы вспоминаем войну, её жертв. Этот день в нашем календаре именуется Днем памяти и скорби. Памяти о тех, кто погиб. А погибло, по современным подсчетам, более 27 миллионов человек. Это наши братья и сестры, это воины и те, кто во время войны был мирным жителем и погиб от голода, от разрыва снарядов, погиб при оккупации врагов. Наш город Екатеринодар тоже в те годы пострадал, и невинно погибло очень много людей, наших предков. Память об этих людях нами, православными христианами, по-особому чтится и по-особому выражается. Бог наш, Господь Иисус Христос не есть Бог мертвых, но живых. Мы с вами знаем, что эти люди живы и живут сейчас жизнью, отличной от нашей, они находятся в ином мире и наш с вами долг – долг памяти помолиться о них».

Фото: mitropoliakuban.ru

Митрополит Григорий с духовенством молились об упокоении душ вождей и воинов, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и голода скончавшихся, в пленении и тяжких работах невинно умученных и убиенных, и всех, потрудившихся ради Победы.

Владыка совершил каждение могил, в которых захоронены погибшие во время Великой Отечественной войны солдаты.

Богослужебные песнопения исполнил хор студентов студентов Екатеринодарской духовной семинарии.

Это место памятное для жителей столицы Кубани — на табличке военно-братского мемориала значится, что здесь покоится прах почти шести с половиной тысяч воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, замученных в застенках гестапо и умерших от ран в 1941-1945 годах.