Пять улиц остались без света из-за аварии в Карасунском округе Краснодара

Ведутся восстановительные работы

Утром 22 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

- Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС ПБ-5 и 24 трансформаторных подстанции, - говорится в сообщение единой диспетчерской службы.

Из-за аварии без света остались пять улиц. Электроэнергию отключили на Бородинской, Берегу Кубани, Горной, Степной, Ессентукской.

На месте работает аварийная бригада, идут восстановительные работы.