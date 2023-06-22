Сочи участвует в телемарафоне «Никто не забыт, ничто не забыто»

Зрителей ждут прямые включения из городов и районов края с участием историков и поисковиков.

В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. По всей стране вспоминают героев Великой Отечественной войны. К памятной дате ведущие телеканалы Краснодарского края подготовили телемарафон «Никто не забыт, ничто не забыто»

«Зрителей ждут прямые включения из городов и районов края с участием историков и поисковиков. Телеканалы будут транслировать документальные фильмы, расскажут о том, как сражалась артиллерия, пехота, авиационные и танковые войска, работала медицинская служба», - сообщил в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, в телестудии курорта воссоздали операционную военного госпиталя. А ведущим станет Максим Аверин. Заслуженный артист России расскажет о вкладе Сочи в годы Великой Отечественной войны. Включение в эфир начнется в 11:00 часов.