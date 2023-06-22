Жителям муниципалитетов с высокими тарифами на воду окажут дополнительную соцподдержку

В некоторых населенных пунктах Кубани складывается ситуация, когда даже при установлении тарифов на холодную воду с учетом предельных индексов цена за нее в силу объективных причин значительно превышает среднекраевую.

Новый законопроект предлагает установить дополнительные меры поддержки граждан посредством установления льготных тарифов. Согласно ему тарифы на холодное водоснабжение для населения не должны превышать более чем в два раза среднекраевой тариф.

Указанная мера будет применяться дополнительно к ограничениям роста платежей граждан за коммунальные услуги, в соответствии с предусмотренными на краевом уровне предельными индексами изменения платы.

Выпадающие доходы коммунальных организаций, будут компенсироваться за счет средств регионального бюджета.

По итогам обсуждения депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.

О решении пленарного заседания рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Ощутимый ценовой перепад не может не вызывать вполне оправданного недоумения наших земляков, которые вдруг выясняют, что их платежки намного весомее, чем у соседей. Особенно эта разница станет заметна летом, в период массовых поливов. Мы все живем в одном крае, и условия жизни у всех кубанцев должны быть примерно одинаковыми», - обозначил свою позицию руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко.